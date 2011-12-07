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В Татарстане пьяный водитель съехал в кювет

Виновник происшествия находится в больнице.

На территории Мамадышского района произошла автомобильная авария. Легковой автомобиль марки «Ока» слетел с дороги и вспыхнул огнем. Позже выяснилось, что машиной управлял нетрезвый водитель. Происшествие случилось 9 июня примерно в 7 часов после полудня — на трассе М7, возле Камского лесхоза.

62-летний подвыпивший мужчина, сидевший за рулем «Оки», не сумел справиться с управлением и свалил транспортное средство в кювет. После чего авто вспыхнуло. Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали возгорание. Водитель, получивший многочисленные травмы, доставлен в медицинское учреждение.

КВ
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