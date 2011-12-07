В Татарстане участились происшествия на дорогах с участием велосипедистов

За пять месяцев этого года в Татарстане было зарегистрировано 41 ДТП с участием велосипедистов. Один из них погиб и 40 получили травмы. В 25 случаях виновниками происшествий стали сами велосипедисты, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В 18 случаях велосипедисты, нарушив правила, пересекали дорогу по пешеходному переходу, не спешившись.

С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 19 происшествий. Пострадало 19 детей. И здесь, в 11 случаях дети пересекали дорогу по пешеходному переходу, не спешившись.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что велосипедисту, независимо от возраста, запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу не спешившись. Он обязан переходить дорогу, ведя велосипед с собой.