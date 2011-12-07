Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Не уступив дорогу в центре Казани, водитель «Камаза» протаранил «Мицубиси»

Пассажирку иномарки госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

Сегодня в столице РТ у сквера Тинчурина произошло ДТП, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Сообщается, что авария с участием иномарки и бетономешалки произошла по причине того, что водитель «Камаза» не уступил дорогу, тем самым протаранил авто.

Как рассказали очевидцы происшествия, после столкновения в «Мицубиси» сработали подушки безопасности. Однако несмотря на это, пассажирку с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали в больницу. 

КВ
Лента новостей