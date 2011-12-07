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Жителя Казани ударило током, когда тот взобрался на ЖД-мост

Парня в нетрезвом состоянии доставили с переломами и с ожогами 40% тела в реанимацию РКБ.

Жителя Казани ударило током, когда тот взобрался на ЖД-мост. Молодой человек был в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Татарстана.

Как выяснилось, перед инцидентом парень в возрасте 18 лет отдыхал в компании своих друзей на берегу Казанки. Выпив спиртного, казанец решил взобраться на мост, проходящий через реку. Там то его и ударило током, после чего он упал прямо на железнодорожные пути.

В результате происшествия, молодого человека доставили с переломами и с ожогами 40% тела в реанимацию РКБ. Сейчас по данному факту прокуратура транспорта начала проверку.

КВ
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