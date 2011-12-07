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В Казани разыскивают женщину, которая сбила ребенка-велосипедиста и скрылась с места ДТП

ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

В Казани разыскивают женщину, которая сбила на автомобиле мальчика-велосипедиста и скрылась с места ДТП, сообщили в СУ СКР по РТ.

Авария произошла во дворе новостройки на ул. Альфии Авзаловой. Происшествие зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Ребенок на велосипеде попал под колеса легковушки, отъезжая от дома.

Водитель скрылась с места ДТП. Прибывшие на место медики «скорой» диагностировали у ребенка различные травмы.

По факту произошедшего проводится проверка. Личность водителя и обстоятельства аварии устанавливаются.

КВ
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