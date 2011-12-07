В Татарстане погиб инвалид, задохнувшись от дыма

В городе Мензелинске при пожаре в своем доме погиб мужчина-инвалид. Он задохнулся во сне. Несчастный в это время находился один, и помочь ему было некому.

Сообщение о пожаре на единый номер спасения 112 поступило 8 августа в 21.40. Очевидцы рассказали, что горит одноэтажный кирпичный дом и в нем находится хозяин — инвалид. Так как открытого огня не было, а из дома шел только густой дым, первыми в строение зашло Звено газодымозащитной службы пожарной охраны. Они и обнаружили на тлеющем диване бездыханное тело хозяина. Позже выяснилось, что мужчина состоял на патронажном учете в соцзащите. В 2019 году ему предложили установить автономный пожарный извещатель, но он отказался. Если бы было иначе, то трагедии удалось бы избежать — сигнал разбудил бы уснувшего человека, его могли бы услышать посторонние люди, сообщает пресс-служба МЧС РТ.