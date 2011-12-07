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В центре Казани от хозяев сбежал конь с гужевой повозкой

Животное с повозкой протаранило автобус и легковой автомобиль.

В центре Казани от хозяев сбежал конь с каретой, катавший гостей столицы. Видеозапись побега очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как конь с повозкой галопом спускается от Кремля к площади Тысячелетия, пробегает мимо автомобиля ДПС и таранит автобус и легковой автомобиль, стоящие на светофоре.

В результате ДТП на автобусе осталась вмятина, а легковушка лишилась бампера.

В результате инцидента никто не пострадал — в повозке не было людей. Причина побега животного пока не известна. 

КВ
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