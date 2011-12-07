В Казани накажут автосалон за обман покупателей автомобиля Renault

В Казани накажут автосалон «А-Моторс» на Горьковском шоссе за предоставление недостоверной информации о возможности купить машину в кредит. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Татарстану.

«Приобрести автомобиль марки Renault Kaptur здесь предлагали за 668 тысяч рублей, а кредит на покупку оформить у несуществующих партнеров: логотипы нескольких банков использовались без разрешения и в отсутствие заключенных договоров», — отметили в службе.

В рекламе указывали низкий процент по кредиту и другую цену. О реальной стоимости до 1,2 млн рублей автомобиля покупатели узнавали только на этапе оформления документов.

На данный момент на автосалон возбудили уголовно дело по статье «О защите конкуренции».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани арестовали Porsche за долг владельца перед знакомым.