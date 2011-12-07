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В Татарстане в столкновении легковушки с трактором погиб один человек

Трехлетний ребенок с черепно-мозговой травмой в состоянии комы госпитализирован.

В Татарстане в столкновении легковушки с трактором погиб один человек, в коме находится трехлетний ребенок, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Трагедия произошла в Дрожжановском районе на дороге Шемурша — Баишево. По информации ведомства, 27-летний водитель «Лады» на скорости въехал в трактор с прицепом, нагруженным досками.

В результате столкновения скончался 40-летний пассажир легковушки и пострадал трехлетний ребенок — его с черепно-мозговой травмой в состоянии комы экстренно госпитализировали. Водитель «Лады» не пострадал.

У водителя трактора отсутствовали права, а транспортное средство было не зарегистрировано. 

КВ
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