Татарстанец из Муслюмово подозревается в покушении на изнасилование соседки

Следственными органами СКР ПО РТ в отношении 29-летнего жителя села Муслюмово возбуждено уголовное дело за покушение на изнасилование.

Как выяснили правоохранители, 30 января этого года, пьяный мужчина постучал в дверь 51-летней соседки по лестничной площадке и сообщил, что его супруге плохо, попросил помочь оказать ей первую помощь. Когда соседка зашла в его квартиру, он закрыл за ней дверь, повалил на пол и стал душить. Он предложил ей добровольно вступить в интимную близость. Женщина сказала, что согласна, но ей нужно попить воды. Мужчина повел ее на кухню, где женщина, найдя подходящий момент, ударила его бутылкой по голове. Ей удалось выскочить на лестничную площадку, где она стала звать на помощь. Тогда преследовавший ее сосед закрылся в квартире. Прибывшим полицейским удалось задержать злоумышленника, правда пришлось для этого лезть в дом через окно. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по РТ.