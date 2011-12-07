В Челнах брат погиб от руки брата из-за женщины

30 января этого в квартире одного из домов в пос. ГЭС в Набережных Челнах обнаружено тело 23-летнего мужчины с признаками насильственной. Полицейские задержали 37-летнего сводного брата потерпевшего, который во всем признался.

Как выяснилось, потерпевший пришел в гости к брату и его сожительнице. После застолья все легли спать. Когда подозреваемый случайно проснулся, обнаружил, его сожительница решила изменить ему с его братом. Мужчины вскочили на ноги и устроили драку. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаками и киянкой, после чего стал выталкивать его и женщину из квартиры. Однако в последний момент те сами выставили его за дверь и выбросили его верхнюю одежду в окно. Когда женщина проснулась, обнаружила любовника мертвым.

Расследование продолжается, сообщает СУ СКР по РТ.