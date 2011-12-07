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В Казани 86-летний пенсионер перевел мошенникам 580 тысяч рублей

Расследование продолжается.

В Казани в полицию обратился 86-летний пенсионер, который сообщил, что перечислил мошенникам 580 тыс. рублей. Как выяснили правоохранители, злоумышленники действовали под видом сотрудников банка. Они убедили мужчину, что кто-то пытается снять его деньги. Для предотвращения незаконных действий, пенсионера попросили снять и перевести на указанный номер 100 тыс. рублей. Потом сказали, что операцию придется повторить. В итоге, под разными предлогами пенсионер перечислил еще 380 тыс. рублей, совершив 28 банковских операций.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

КВ
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