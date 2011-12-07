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В Казани короткое замыкание стало причиной эвакуации детсада

146 детей и 30 человек персонала самостоятельно покинули здание.

В Казани в детском саду № 240 произошло короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По информации ведомства, в 9.49 11 февраля в детсаду сработала автоматическая пожарная сигнализация. 146 детей и 30 человек персонала оперативно покинули здание еще до прибытия пожарных.

Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что в кабинете татарского языка произошло короткое замыкание без горения. Пострадавших нет. Дети и сотрудники детсада вернулись в здание. 

КВ
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