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В Казани по вине водителя «Шевроле Круз» в ДТП пострадал ребенок

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, за минувшие сутки, 10 февраля, в городе произошло 314 ДТП, пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

В Казани на пересечении улиц Бондаренко и Ямашева 39-летний водитель на автомобиле «Шевроле Круз», нарушив правила дорожного движения, проигнорировал знак «Движение прямо или направо» и повернул налево. В результате запрещенного маневра, он столкнулся с автомобилем «Опель Корса» под управлением под управлением 33-летнего водителя. Пострадал 6-летний пассажир автомобиля «Опель». Ребенок получил ротационный подвывих С-1 позвонка. Как уточняют правоохранители, маленький пассажир находился в детском автокресле.

КВ
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