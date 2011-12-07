Водитель в Казани устроила серьезное ДТП на «встречке»

ДТП произошло 10 февраля в 16.30 напротив дома №2/4 по ул. Вишневского. 35-летняя водитель на автомобиле «Дэу Матиз» не рассчитала безопасную скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Здесь она врезалась в автомобиль «Лада Гранта». От удара автомобиль «Дэу» врезался в автомобиль «Тойота Ланд Крузер», которого отбросило на припаркованный у края проезжей части «Форд Фокус», которого отбросило на впереди припаркованный автомобиль «Лада Гранта».

В результате аварии женщина получила перелом левой ключицы, многочисленные ссадины и ушибы лба. 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» получил травму ноги.