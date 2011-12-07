Мэрия Казани опровергла информацию об инцидентах в других школах города

Столичная мэрия Казани опровергла информацию об инцидентах в школах № 2 и № 110. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Информация в соцсетях об инциденте в школах № 2 Московского района и № 110 Советского района — фейк.

Также в пресс-службе попросили не доверять не проверенной информации.

Напомним, что в Казани в казанской гимназии № 175 произошла стрельба, по неофициальным данным, во время стрельбы в школе погибли дети.

В связи со случившемся в Казани запустили горячую линию 292-44-03 и 292-37-04.

На данный момент в школах города был ограничен доступ.

Полная хроника событий.