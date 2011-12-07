Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в школе Казани. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По факту нападения на гимназию № 175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — рассказала Петренко.

Ранее стала известна характеристика стрелявшего Ильназа Галявиева, с сентября начал пропускать занятия, а 13 апреля 2021 года связь с ним была потеряна, после чего он был отчислен.

В колледже, где учился охарактеризовали его, как тихого и не конфликтного студента.

Напомним, что Ильназ Галявиев напал с ружьем на казанскую гимназию № 175 в результате чего погибло 8 человек и 21 человек доставлен в больницу.