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Спасатели извлекли живой из воды женщину, упавшую с моста в Казанку

В шесть часов утра в Казани с моста 3-й транспортной дамбы в воду упала пенсионерка.

Сегодня, 11 мая, в 06.16 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ по номеру 112 поступила информация о том, что с моста 3-й транспортной дамбы через р. Казанка по ул. Ямашева в Казани упала женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Через 20 минут спасатели зонального ПСО №2 Поисково-спасательной службы при МЧС РТ с помощью лодки спасли из воды в 150 метрах от моста ниже по течению пожилую женщину 1953 года рождения. Пострадавшую передали в руки медиков и госпитализирована в 7-ю горбольницу.

КВ
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