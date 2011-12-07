Спасатели извлекли живой из воды женщину, упавшую с моста в Казанку

Сегодня, 11 мая, в 06.16 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ по номеру 112 поступила информация о том, что с моста 3-й транспортной дамбы через р. Казанка по ул. Ямашева в Казани упала женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Через 20 минут спасатели зонального ПСО №2 Поисково-спасательной службы при МЧС РТ с помощью лодки спасли из воды в 150 метрах от моста ниже по течению пожилую женщину 1953 года рождения. Пострадавшую передали в руки медиков и госпитализирована в 7-ю горбольницу.