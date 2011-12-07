Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанец попал в ДТП и получил сотрясение головного мозга

Авария произошла в Тукаевском районе республики.

Из-за нетрезвого состояния татарстанец попал в ДТП и получил сотрясение головного мозга. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По информации агентства, авария произошла накануне в Тукаевском районе республики. Так, сев за руль «Лады» в нетрезвом состоянии, 35-летний водитель фургона вылетел на встречную полосу движения, после чего врезался в «Рено».

В результате ДТП пьяного мужчину госпитализировали с множеством переломов, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. 

КВ
Лента новостей