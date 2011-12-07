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После гибели крановщицы из-за падения крана в Татарстане возбудили уголовное дело

Трагедия произошла накануне на одной из строительных площадок в Челнах.

Следственный комитет Татарстана начал расследование уголовного дела после происшествия, унесшего bp-жизнь работницы на строительной площадке.

В пресс-службе ведомства сообщили, что трагедия произошла накануне у жилого дома по проспекту Мира в Набережных Челнах. Тогда из-за сильного ветра опрокинуло башенный кран. В результате его падения 48-летняя крановщица получила многочисленные травмы и скончалась на месте происшествия.

Сейчас следователями ведется установление всех обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ.



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