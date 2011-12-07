В Казани «Лада» сбила парня на пешеходном переходе

В Казани 40-летняя водитель «Лады» сбила юношу на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Казани.

По информации ведомства, ДТП произошло 11 августа около 7.00 на пересечении улиц Тэцевской с Хлебозаводской. По предварительным данным, женщина за рулем легковушки не уступила дорогу пешеходу, в результате чего парень оказался под колесами авто.

Молодой человек получил травму головы. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.