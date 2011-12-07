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В Казани пожарные с 8-го этажа спасли людей

Вечером 10 августа в одном из многоэтажных домов Авиастроительного дома коридорного типа случился пожар. Как выяснилось позже, два очага горения находились в коридоре.

К месту вызова прибыл дежурный караул ПСЧ-5 в составе 3-х отделений и отделение СУ ФПС №35. Эвакуироваться самостоятельно жители 8-го этажа не могли – мешал густой и едкий дым. Пожарные организовали проверку всех квартир на 7,8 и 9 этажах. 5 человек были выведены с 8-го этажа. В течение нескольких минут пожар был потушен. Горели два хозяйственных ящика, находящиеся в коридоре. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба МЧС РТ.  

 

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