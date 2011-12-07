38-летняя жительница Татарстана осуждена за истязание дочери

В Татарстане перед судом предстала 38-летняя женщина, которая обвинялась в неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетним ребенком.

В суде было установлено, что в прошлом году женщина неоднократно избивала дочь, причиняя ей физическую боль и нравственные страдания. Также мать не хотела исполнять родительские обязанности. Женщина во всем раскаялась и вину признала.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, уточняет Прокуратура Татарстана.