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В Казани школьница нашла карту и потратила 10 тысяч рублей на сладости и косметику

Свою вину она полностью признала.

В Казани перед судом предстанет 15-летняя девушка – учащаяся одного из лицеев в городе Зеленодольске. Она обвиняется в краже денег с банковского счета.

По версии следствия, в декабре прошлого года девушка, находясь на детской площадке жилого комплекса «Салават Купере», нашла и присвоила чужую банковскую карту. За чужой счет она накупила косметики и сладостей на сумму около 10 тыс. рублей.

Свою вину она полностью признала. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд, сообщает Прокуратура Татарстана.

КВ
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