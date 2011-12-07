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В Казани виновник аварии на «Приоре» скрылся с места ДТП

Инцидент произошел на ул. Короленко.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, ДТП произошло 11 февраля около полудня напротив дома №83 по ул. Короленко. Водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Киа Рио» под управлением 33-летней женщины. От удара «Киа Рио» отбросило на автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 26-летний парень. Водитель автомобиля «Лада Приора» скрылся с места происшествия. В результате аварии водитель получила ушиб лба.

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