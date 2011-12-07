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В Зеленодольске двоих осужденных обвиняют в подкупе сотрудника колонии за пронос наркотиков

По версии следствия, в июне прошлого года парни передали младшему инспектору исправительного учреждения взятку в размере 25 тыс. рублей.

В Зеленодольске перед судом предстанут два молодых человека, отбывающие наказание в исправительной колонии № 5 в пос. Нижние Вязовые. По версии следствия, в июне прошлого года парни передали младшему инспектору исправительного учреждения взятку в размере 25 тыс. рублей то, чтобы он пронес в колонию наркотики. Сотрудник колонии получил от неизвестного человека в дер. Новая Тюрлема Чувашской Республики 143,9 гр наркотического средства. Когда он попытался пронести на территорию учреждения запрещенное вещество, его задержали, сообщает Прокуратура Татарстана.

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