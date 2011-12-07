В Казани на перекрестке улиц Профсоюзная и Университетская столкнулись две иномарки

В Казани на перекрестке улиц Университетская и Профсоюзная столкнулись две иномарки, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

По информации ведомства ДТП произошло 11 мая в 16.50. По предварительным данным, 34-летняя водитель «Шкоды» не уступила дорогу и столкнулась с «Фольксвагеном». От удара «Шкоду» отбросило на обочину, где авто снесло дорожный знак.

В результате происшествия, 37-летний водитель «Фольксвагена» получил ушибы руки, 47-летняя и 23-летняя пассажирки этого же авто получили ушибы и ссадины ног и груди.