В Казани разыскивают водителя скутера, скрывшегося с места ДТП

В Казани госавтоинспекторы разыскивают скутериста, сбившего женщину на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

По информации ведомства, ДТП произошло 11 мая в 20.27 на пересечении проспекта Победы и ул. Минская. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда скутерист не уступил ей дорогу. В результате происшествия 34-летняя пострадавшая получила ушиб мягких тканей затылка и ссадины.

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848. Водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит лишение управления транспортным средством на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.