За минувшие сутки в Казани из воды спасатели вытащили трех человек. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Первый случай произошел в Дербышках. Тогда на озере Комсомольском очевидцы спасли 16-летнего тонущего парня. Позже на место прибыла бригада скорой помощи. Юношу госпитализировали в ДРКБ.

Затем стало известно о еще об одном случае, который произошел утром на реке Казанке. В воду с моста около третьей транспортной дамбы упала 67-летняя женщина. К счастью, на месте оперативно сработали спасатели ЗПСО №2. Пенсионерку также передали медикам.

Спустя пару часов очевидцы сообщили о плывущем по Казанке от Кремлевской набережной в сторону «Чаши» 28-летнем мужчине. Его также вытащили сотрудники ГИМС.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили, что за купание в необорудованном месте нарушителям грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.