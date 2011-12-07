Прокуратура Казани проведет проверку по факту нападения собак на коз возле жилого дома

После появления видео с загрызенными козами в СМИ прокуратура Казани начала проводить проверку. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По информации агентства, инцидент произошел в столице республике по улице Наиля Юсупова, 3. Там мама с ребенком увидели нападение бродячих собак сперва на козленка, а после взрослую козу.

Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Рамиль Ахметзянов сообщил, что по данному факту будет организована проверка.