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Прокуратура Казани проведет проверку по факту нападения собак на коз возле жилого дома

Видео инцидента разлетелось по социальным сетям.

После появления видео с загрызенными козами в СМИ прокуратура Казани начала проводить проверку. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По информации агентства, инцидент произошел в столице республике по улице Наиля Юсупова, 3. Там мама с ребенком увидели нападение бродячих собак сперва на козленка, а после взрослую козу.

Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Рамиль Ахметзянов сообщил, что по данному факту будет организована проверка. 

КВ
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