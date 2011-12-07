В татарстанском селе ночью горели 12 сараев

В селе Кощаково Пестричинского района РТ горели 12 дощатых сараев, расположенных под одной крышей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на улице Центральная поступило 12 июля в 1.44. возгоранию был присвоен второй ранг опасности из-за большой площади горения и быстрого распространения огня.

На место прибыли сотрудники ПСЧ-16, ДПО Кощаково, дежурный караул ППС-Ленино-Кокушкин, ДПО Шигалеево и представители других экстренных служб. Всего — 29 человек и 13 единиц техники.

Огонь удалось ликвидировать только через два часа. Площадь пожара составила 500 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

В результате происшествия пострадал 45-летний мужчина. С ожогами 1 и 2 степени его доставили в РКБ в Казани.