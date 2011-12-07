В Татарстане росгвардейцы задержали мужчину, попытавшегося вскрыть банкомат

Сотрудники Азнакаевского ОВО задержали подозреваемого в попытке вскрыть банкомат, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Росгвардейцы направились в банк на улицу Ленина после того, как там сработала охранная сигнализация. Судя по записи камеры в банке, мужчина попытался вскрыть банкомат, но не смог довести дело до конца и с места преступления скрылся. Сотрудники правопорядка обратили внимание на похожего по описанию мужчину рядом с банком и задержали его для выяснения личности

Ранее судимый 34-летний татарстанец сразу во всем сознался. Он рассказал, что успел отогнуть нижнюю крышку терминала, но совершить кражу не смог.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на совершение кражи».