Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане росгвардейцы задержали мужчину, попытавшегося вскрыть банкомат

Мужчина успел отогнуть нижнюю крышку терминала, но украсть деньги не смог и поспешил скрыться.

Сотрудники Азнакаевского ОВО задержали подозреваемого в попытке вскрыть банкомат, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Росгвардейцы направились в банк на улицу Ленина после того, как там сработала охранная сигнализация. Судя по записи камеры в банке, мужчина попытался вскрыть банкомат, но не смог довести дело до конца и с места преступления скрылся. Сотрудники правопорядка обратили внимание на похожего по описанию мужчину рядом с банком и задержали его для выяснения личности

Ранее судимый 34-летний татарстанец сразу во всем сознался. Он рассказал, что успел отогнуть нижнюю крышку терминала, но совершить кражу не смог.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на совершение кражи».

 

КВ
Лента новостей