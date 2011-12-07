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В Казани мужчина утонул в подвале жилого дома

Вода в подвале стояла на уровне 2,5 метра, видимость в ней плохая.

Вечером 11 августа на единый номер спасения 112 поступило сообщение о том, что в подвале дома по улице Каюма Насыри утонул человек. Спасатели ЗПСО №2 прибыли на место происшествия с необходимым водолазным оборудованием.

Дом старой постройки, в подвале проходы не широкие, что затруднило работу водолаза. Вода в подвале стояла на уровне 2,5 метра, видимость в ней плохая. Тем не менее, несмотря на специфичные условия поиска, труп 43-летнего мужчины был найден. Сейчас выясняется, как человек попал в этот подвал, почему он затоплен и кто отвечает за состояние дома, сообщает пресс-служба МЧС РТ. 

КВ
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