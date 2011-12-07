В Елабуге полиция задержала 4 участников массовой драки

Четверо участников массовой драки задержаны в Елабуге. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Сообщение о том, что у одного из кафе началась драка, поступило в дежурную часть ОМВД России по Елабужскому району. На место выехали полицейские, но к их приезду зачинщики драки успели скрыться.

«На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили автомобиль с разбитыми стеклами, из салона которого изъяли металлическую арматуру», — отметили в пресс-службе ведомства. Там же отметили, что драку начали посетители кафе после конфликта.

В Елабугу выехали оперативники отдела по борьбе с организованной преступности УУР МВД по РТ. Сейчас все участники массовой драки установлены, а четверо задержаны. Ведется розыск остальных.