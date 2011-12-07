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В Казани на Кремлевской дамбе столкнулись несколько авто

На участке образовалась огромная пробка.

В Казани на Кремлевской дамбе столкнулись пять автомобилей, сообщают очевидцы.

Массовое ДТП стало причиной пробки от Молодежного сквера до Цирка.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших нет.

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