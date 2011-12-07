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Мужчина ответит за разбойное нападение на микрокредитный офис в Казани

Ближайшие три года он проведет в колонии общего режима.

Безработный 25-летний житель Дзержинска получил три года колонии за разбойное нападение на офис микрофинансовой организации в Казани. Как выяснили правоохранители, вечером 4 декабря прошлого года мужчина с ножом в руках напал на сотрудницу офиса «Быстро Деньги». Угрожая расправой, он потребовал денег, после чего получил конверт с 4,1 тыс. рублей.

Обвиняемый рассказал, что приехал в Казань в октябре прошлого года в поисках работы и жил на съемной квартире. Ближайшие три года он проведет в колонии общего режима, сообщает Прокуратура Татарстана.

КВ
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