Спасатели РТ ищут тело мужчины, пытавшего спасти из реки утонувшего сына

МЧС Татарстана ищет тело мужчины, пытавшегося спасти на Меше утонувшего сына. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что сперва во время семейного отдыха у реки Меше в СО «Алмагач» в Пестречинском районе республики начал тонуть подросток 15 лет. А потом за ним нырнул и его 49-летний отец. О трагедии сообщил его младший сын, придя домой в 10 часов вечера.

Так, спустя почти 9 часов спасатели вытащили тело старшего сына. Поиск тела отца еще продолжается.