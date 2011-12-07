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Спасатели РТ ищут тело мужчины, пытавшего спасти из реки утонувшего сына

Трагедия произошла у садового общества «Алмагач» в Пестречинском районе.

МЧС Татарстана ищет тело мужчины, пытавшегося спасти на Меше утонувшего сына. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что сперва во время семейного отдыха у реки Меше в СО «Алмагач» в Пестречинском районе республики начал тонуть подросток 15 лет. А потом за ним нырнул и его 49-летний отец. О трагедии сообщил его младший сын, придя домой в 10 часов вечера.

Так, спустя почти 9 часов спасатели вытащили тело старшего сына. Поиск тела отца еще продолжается. 

КВ
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