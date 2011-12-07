Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Зеленодольске дома в историческом квартале «Полукамушки» передали в охрану полиции после очередного поджога

Глава района поручил найти поджигателя дома.

В Зеленодольске разыскивают поджигателя дома в историческом квартале «Полукамушки». С таким поручением выступил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, сообщили в пресс-службе администрации района.

Напомним, за последние три дня неизвестные дважды подожгли один и тот же дом.

Все дома в историческом квартале законсервированы и переданы в охрану полиции. Администрация района ищет инвестора, чтобы передать ему оставшиеся 18 домов, уточнили в пресс-службе. 

КВ
Лента новостей