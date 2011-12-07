В Татарстане очередной трагедией завершился заплыв на реке Кама

Компания молодых людей решила отдохнуть на базе отдыха в Тукаевском районе. Судя по тому, что участники пикника были одеты в тельняшки, а некоторые и в голубые береты, отмечали они прошедший День ВДВ. Теперь остается только строить предположения, почему один из отдыхающих, будучи нетрезвым, взялся переплыть залив Камы.

Отплыв от берега метров 70, мужчина внезапно ушел под воду. Его друзья смогли вытащить товарища с глубины 2 метра, но он был уже без сознания. Молодые люди попытались привести его в чувство, оказали первую помощь, но все было напрасно. Мужчина умер.

Место происшествия не предназначено для купания, о чем гласят аншлаги. Здесь не дежурят ОСВОДовцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.