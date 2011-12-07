Детское кресло спасло жизнь ребенку в аварии с «КАМАЗом» на трассе М-7

На трассе М-7 столкнулись автомобиль KIA и «КАМАЗ». Авария закончилась бы плачевно, если бы пассажиры KIA не предусмотрели правила безопасности нахождения в авто, сообщает МВД по РТ.

Женщина за рулем KIA выбрала небезопасную дистанцию и столкнулась с попутным «КАМАЗом». Со слов самой женщины, она уснула за рулем. Помимо самой женщины, в легковушке была девятимесячная девочка.

Только благодаря тому, что девочка была в детском автокресле, а женщина пристегнута ремнем безопасности удалось избежать более тяжелых последствий аварии.

Детские удерживающие устройства являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП, напоминает МВД по РТ.