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Детское кресло спасло жизнь ребенку в аварии с «КАМАЗом» на трассе М-7

Женщина за рулем KIA не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в грузовик.

 На трассе М-7 столкнулись автомобиль KIA и «КАМАЗ». Авария закончилась бы плачевно, если бы пассажиры KIA не предусмотрели правила безопасности нахождения в авто, сообщает МВД по РТ. 

Женщина за рулем KIA выбрала небезопасную дистанцию и столкнулась с попутным «КАМАЗом». Со слов самой женщины, она уснула за рулем. Помимо самой женщины, в легковушке была девятимесячная девочка. 

Только благодаря тому, что девочка была в детском автокресле, а женщина пристегнута ремнем безопасности удалось избежать более тяжелых последствий аварии. 

Детские удерживающие устройства являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП, напоминает МВД по РТ. 

КВ
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