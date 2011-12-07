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Граната, которую взорвали на казанском бульваре «Белые цветы», была страйкбольной

Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев события.

Граната, которую взорвали на казанском бульваре «Белые цветы», была страйкбольной. Об этом сообщают в пресс-служба Управления МВД по Казани.

«Приехавшие на место сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Полицейские изъяли пластиковый предмет похожий на гранату. В настоящее время установлено, что это страйкбольная граната», — говорится в сообщении. 

Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев события, с целью установления лиц, причастных к данному происшествию. В отделе полиции проводится проверка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на бульваре «Белые цветы» неизвестные взорвали шумовую гранату.

КВ
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