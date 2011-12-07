За изнасилование девушки в клубе пятеро челнинцев получили 17,5 лет лишения свободы

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Суд Набережных Челнов вынес приговор участникам группового изнасилования.
Сообщается, что преступление произошло в марте прошлого года в одном из ночных клубов города. Тогда пятеро местных жителей, включая администратора самого заведения, затащили 23-летнюю девушку в туалет, где поочередно ее изнасиловали. Вызвать полицию потерпевшей удалось, спрятавшись в кабинке туалета.
Так, в отношении челнинцев завели уголовное дело. Одному назначили 2,6 лет лишения свободы, другим двум по 3,5 года, а остальным – 4 года.