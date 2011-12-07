Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За изнасилование девушки в клубе пятеро челнинцев получили 17,5 лет лишения свободы

Вызвать полицию потерпевшей удалось, спрятавшись в кабинке туалета.

Суд Набережных Челнов вынес приговор участникам группового изнасилования.

Сообщается, что преступление произошло в марте прошлого года в одном из ночных клубов города. Тогда пятеро местных жителей, включая администратора самого заведения, затащили 23-летнюю девушку в туалет, где поочередно ее изнасиловали. Вызвать полицию потерпевшей удалось, спрятавшись в кабинке туалета.

Так, в отношении челнинцев завели уголовное дело. Одному назначили 2,6 лет лишения свободы, другим двум по 3,5 года, а остальным – 4 года. 

КВ
Лента новостей