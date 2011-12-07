В Челнах мужчина полгода прожил с трупом своей возлюбленной

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В Набережных Челнах мужчина полгода прожил с трупом своей возлюбленной, сообщают «Челнинские известия».
По информации ведомства, жители одного из домов в поселке ЗЯБ пожаловались на тяжелый запах в подъезде полиции. Прибывшие правоохранители обнаружили в одной из квартир разлагающийся труп 47-летней женщины, завернутый в целлофан.
50-летний хозяин квартиры хотел покончить с собой и в предсмертной записке попросил похоронить его вместе с возлюбленной.
Выяснилось, что женщина скончалось полгода назад от болезни. Мужчина не сообщил родным сожительницы о ее смерти и не занялся похоронами.