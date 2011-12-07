Количество пожаров в Татарстане увеличилось на 9,7%

В Татарстане уже произошло 2,3 тыс. пожара, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

«По состоянию на 12 мая, на территории республики произошло 2332 пожара, что на 9,7% больше аналогичного периода прошлого года, на которых погибло 90 человек, что на 80% больше, чем в прошлом году, и 71 человек получил травмы, что на 6,6% меньше, чем в этот же период прошлого года», — сказал спикер.

По его словам, в период с 5 по 12 мая снизить количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46% или в абсолютных цифрах на 176 пожаров, количество погибших на 1 человека и травмированных на 7 человек.