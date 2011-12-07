За день три женщины попались на краже в магазинах Казани

В гипермаркете на Проспекте Победы сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии местная охрана указала на посетительницу. Как оказалось, женщина попыталась пройти мимо касс, набрав товара на сумму свыше 3 тыс. рублей, но сработали «антикражные» ворота. Женщину, подозреваемую в краже, росгвардейцы задержали, а товар изъяли, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Спустя два часа подобная история произошла в торговом центре на улице Павлюхина. Здесь в руки росгвардейцев попала ранее судимая 36-летняя женщина, которая попыталась украсть товар на сумму более 2 тыс. рублей.

Третья дама пожелала похитить дорогую косметику в одном из торговых центров в Вахитовском районе. Она попыталась вынести ее в сумочке из торгового зала, но бдительные работники магазина воспользовались «тревожной» кнопкой.

Женщин передали полиции, им грозит наказание по статье «Кража».