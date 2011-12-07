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В Татарстане после 4 часов поисков в лесу грибник с больным сердцем был найден живым

В Кукморском районе у деревни Верхний Кумор спасатели искали в лесу мужчину, который пожаловался на боль в сердце.

Отряд №4 поисково-спасательной службы РТ в течение четырех часов проводили поиски грибника в лесу Кукморского района у деревни Верхний Кумор. Он был найден и передан близким. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В 112 поступило сообщение от мужчины, который собирал в лесу грибы. Он пожаловался на боль в сердце и головную боль, речь была невнятная. Передвигаться самостоятельно он не мог, свое местонахождение он не знал.

Поисково-спасательный отряд №4 в течение четырех часов прочесывали лес, и все-таки нашли пожилого мужчину. Он лежал на земле в лесопосадке между деревнями Верхний Кумор и Студëный Ключ. Позже грибник был передан родственникам.

КВ
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