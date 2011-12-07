В Челнах двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

В Набережных Челнах двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Малышка была госпитализирована. По факту падения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

По предварительным данным, девочка играла в своей комнате, когда родители находились на кухне. Ребенок вышел на балкон и, соорудив ступеньки, выглянула в окно, а после выпала из него.

В результате случившегося ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, параорбитальной гематомы и закрытый перелом костей носа. Ребенок был госпитализирован.