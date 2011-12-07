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Шесть участников массовой драки в Зеленодольске арестованы

В драке приняли участие более 40 человек.

Полиция арестовала шестерых участников драки в Зеленодольске, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

Драка произошла около часа ночи 9 января в Мирном городе Зеленодольска. По словам очевидцев, несколько человек вышли из кафе «GoBlin», позже подошли остальные участники. Всего дрались более 40 человек — представители двух ОПГ. В руках некоторых молодых людей была замечена арматура.

Самому старшему арестованному участники драки 26 лет, троим — по 23 года, одному — 21 год, еще одному — 18 лет. Все они представители ОПГ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ближайшее время правоохранители установят личности всех участников массовой драки.

КВ
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