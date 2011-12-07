В Зеленодольске женщина порезала соседа за удар по лицу, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Сотрудники ведомства прибыли на место вызова около полуночи. Они увидели раненого пьяного мужчину на полу одного из общежитий города.

Выяснилось, что 31-летний ранее судимый мужчина выпивал с другом и вспомнил о давнем конфликте с соседкой. Он зашел к ней и в ходе выяснений отношений ударил женщину по лицу. В ответ соседка пырнула обидчика ножом в грудь несколько раз.

Женщина также была пьяна. Росгвардейцы ее задержали и передали полицейским. Мужчину увезли на «скорой»,