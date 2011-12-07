В Казани подросток получил 160 часов обязательных работ за грабеж и кражу

Как выяснили правоохранители, утром 17 сентября прошлого года он тайно похитил мопед марки «HOONIGAN» стоимостью 30 тыс. рублей, припаркованный возле ГКБ № 7 на ул. Чуйкова, 54. Полицейские нашли поврежденный мопед в неисправном состоянии в пункте приема металла.

Вечером 22 октября казанец в торговом зале магазина «Магнит Косметик» на ул. Чуйкова похитил с открытого стеллажа туалетную воду «LACOSTE L12 12 Blanc» стоимостью 2,1 тыс. рублей. На выходе из кассовой зоны парня попыталась задержать директор магазина, но тот успел скрыться.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 160 часов обязательных работ. На момент совершения деяний парню еще не было 18 лет, сообщает Прокуратура Татарстана.